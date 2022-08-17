Киевское Динамо в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА встречается с Бенфикой. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА между Динамо и Бенфикой пройдет в Лодзи на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola. Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Динамо – Бенфика: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Стартовые составы

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Попов, Дубинчак – Андриевский, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Шепелев – Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота, Вивчаренко, Боль, Ванат, Яцык, Царенко

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Флорентину, Энцо Фернандес – Нерес, Р. Силва, Жоау Мариу – Гонсало Рамуш

Запасные: Элтон, Бах, Ристич, А. Силва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шикинью, Диого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

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