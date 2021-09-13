Матч группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Бенфика состоится в Киеве 14 сентября. Начало – в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо – Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов

Динамо – Бенфика, где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок раунда плей-офф покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна подписка. Трансляция запланирована на 22:00.

Последний раз эти соперники пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. В обоих противостояниях сильнее оказались "орлы" (1:0 в Лиссабоне, 0:2 в Киеве). Бенфика прекрасно начала сезон в Португалии. Команда Романа Яремчука выиграла все 5 матчей Примейры. Наш форвард после смены клуба отличился 2 голами и 4 асситами. Аккурат перед матчем с Динамо Яремчук забил Санта-Кларе.

Динамо тоже провело успешную генеральную репетицию перед стартом в ЛЧ. Подопечные Луческу обыграли в гостях Металлист 1925. Как и Бенфика, киевляне лидируют в национальном первенстве, опережая ближайшего преследователя – Шахтер – на 3 пункта.