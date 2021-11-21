Динамо принимает Баварию в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Где смотреть матч и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч группового этапа Динамо – Бавария состоится в Киеве 23 сентября. Начало – в 19:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команда Луческу готовится к, возможно, решающему матчу в еврокубковом сезоне. Чемпионы Германии накануне проиграли Аугсбургу и прибудут в столицу Украины с намерением досрочно гарантировать первое место в группе Е.

Динамо – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов

Динамо – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоле, приставке) требуется подписка. Также трансляция будет доступна на платформе Volia TV.

Динамо уже в восьмой раз померяется силами с Баварией в Лиге чемпионов. Киевляне торжествовали только раз, на групповом этапе сезона 99/00 (2:0). Еще четыре встречи завершились победами "ротен". Памятное киевское противостояние в 99-м подарило настоящий триллер на Олимпийском (3:3). Именно Бавария остановила невероятную команду Лобановского на стадии 1/2 финала. Отметим, что домашний матч в рамках нынешнего розыгрыша турнира мюнхенцы выиграли с неприличным счётом 5:0.

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