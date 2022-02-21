Динамо Батуми торжествовал в матче за Суперкубок Грузии, оказавшись сильнее Сабуртало. Одним из победителей стал украинец Александр Азацкий.

Суперкубок Грузии 2022.

Динамо Батуми – Сабуртало – 0:0 (серия пенальти – 7:6)

Динамо Батуми и Сабуртало сошлись в поединке за Суперкубок Грузии. В основное время команды не смогли обнаружить более сильного, поэтому победителя обнаружила серия пенальти. Триумфовал действующий чемпион страны (Динамо), победив со счетом 7:6 в послематчевой лотерее.

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Добавим, что в составе Динамо Батуми весь поединок отыграл украинский защитник Александр Азацкий. В общей сложности, он сыграл в 7 поединках за команду в текущем сезоне.

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