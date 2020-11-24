Это встреча №12 в истории противостояния соперников. Где смотреть матч Динамо – Барселона онлайн? Встречу покажет Volia Football 1 HD на MEGOGO, а также oll.tv. Кроме того, в Украине поединок транслирует канал "Футбол 1", где в 21:00 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", а в 23:55 она продолжит свой эфир, обсуждая результат и ход поединка. Сам матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартует в 22:00. Только 1 раз команды расходились миром (на Камп Ноу), а в Киеве фактически равновесие: 2 победы украинцев, 3 – испанцев, 9:8 разница голов в пользу хозяев. Лидер УПЛ против 13 команды Примеры, но в ЛЧ все иначе. Здесь каталонцы набрали 9 баллов, а киевляне – лишь 1.

Динамо – Барселона: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Куман решил удивлять так удивлять. Появление 21-летнего дебютанта Мингесы в основе – вынужденное, в сердце обороны вариантов не осталось. Даже выйти на замену не может ни один центрбек каталонцев, их просто нет в заявке! А вот без Месси, Де Йонга, Бускетса, Пике и Фати оставить в запасе еще и Гризманна, Дембеле и Альбу – это уже похоже на банальную недооценку. Луческу неожиданно выпускает Вербича вместо Супряги в центре нападения. В основном все то же, что и с Ингульцем. Однако здесь также есть несколько неоднозначных ходов: Караваев на неудобном левом фланге, Шапаренко аналогично вынужден закрывает правый край, а Гармаш, рекордсмен по потерям и отборам в последнем матче УПЛ, занимает место Николая в центре поля.

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Шепелев, Гармаш – Шапаренко, Буяльский, Де Пена – Вербич

Запасные: Бойко, Моргун, Боль, Попов, Скорко, Бэлуцэ, Андриевский, Леднев, Цитаишвили, Клейтон, Супряга

Барселона: Тер Штеген – Дест, Мингеса, Лангле, Фирпо – Пьянич, Аленья – Тринкау, Коутиньо, Педри – Бруйтуэйт

Запасные: Нето, Пенья, Альба, Пуч, Матеус, Де Ла Фуэнте, Дембеле, Гризманн