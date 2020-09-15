Динамо принимает АЗ в битве за выход в плей-офф квалификации ЛЧ 2020/21. Это дуэль из одного поединка. Онлайн-трансляцию матча Динамо – АЗ смотрите на "Футбол 24" в этой новости.

Встречу без зрителей принимает НСК Олимпийский. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – АЗ на "Футбол 24", стартует в 19:55. Игру показывают канал "2+2", FootballHub и официальный ютюб киевского клуба. Победитель этой пары сыграет против Гента, за который выступают 3 игрока сборной Украины, либо венского Рапида, которые сойдутся в очной дуэли. Ранее Динамо и АЗ встречались лишь дважды, причем в рамках Лиги Европы. Оба раза сильнее оказались украинцы. После победы в Суперкубке Украины и 4 набранных очков за 2 тура в УПЛ Луческу ждет камбэк в ЛЧ, где он ранее возглавлял Шахтер.

Динамо – АЗ: анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Динамо – АЗ: смотреть матч онлайн – трансляция 15 09 2020, Лига чемпионов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Жерсон Родригес, Буяльский, Де Пена – Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Вербич, Соль

АЗ: Бизот – Свенссон, Влаар, Коопмейнерс (к), Вийндаль – Класи, де Вит, Мидтше – Гудмундссон, Боаду, Стенгс

Запасные: Верхюлст, Хацидиакос, Идриси, Дрейф, Лечерт, Рейндерс, Сугавара

Отмечаем появление в основе киевлян 18-летнего дебютанта. Центральный защитник молодежной сборной Украины Илья Забарный впервые сыграет за главную команду Динамо в официальном матче с первых минут. Другое изменение в старте по сравнению с предыдущим матчем команды Луческу против Десны – Жерсон на месте правого вингера. В свою очередь Цыганков и Цитаишвили даже не в заявке.

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