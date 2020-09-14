Киевское Динамо примет нидерландский АЗ в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Где смотреть игру Динамо – АЗ онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве. Начало игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – в 20:00.

Динамо – АЗ: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок Динамо – АЗ онлайн в прямом эфире можно смотреть на канале "2+2", начиная с 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которую примет НСК Олимпийский.

Отметим, что еврокубковый путь АЗ начался со стадии 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Арне слота принимала дома чешскую Викторию, победив в дополнительное время со счетом 3:1. Нидерландский клуб удивил наших еще накануне поединка, внеся в заявку футболистов, которые рисковали не сыграть.

Динамо, которое перед стартом в Лиге чемпионов не сумело обыграть Десну, имеет проблемы с обороной. Бурда восстанавливается после операция, Попов подхватил ангину, Тимчик пропустит игру из-за повреждения.

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