Динамо проведет очередной спарринг на сборах. Соперником будет латвийская Ауда. Смотрите поединок в этой новости на Футбол 24.

Латвийцы – уже 13-й соперник команды Мирчи Луческу в Турции. Эта дуэль стартует в 16:00 по киевскому времени. В предыдущих поединках киевляне одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и еще трижды проиграли. Ауда пока не знала вкуса побед.

Динамо и Галатасарай не смогли договориться о спарринге, – источник

Видеотрансляция спарринга Динамо – Ауда

Стартовые составы

Динамо: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Андриевский, Гармаш – Волошин, Ванат, Перрис

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