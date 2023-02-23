Динамо – Ауда: видеотрансляция 13-го матча киевлян на сборах
23 февраля 15:37 - Читати українською
Динамо проведет очередной спарринг на сборах. Соперником будет латвийская Ауда. Смотрите поединок в этой новости на Футбол 24.
Товарищеские матчи
завершено
Латвийцы – уже 13-й соперник команды Мирчи Луческу в Турции. Эта дуэль стартует в 16:00 по киевскому времени. В предыдущих поединках киевляне одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и еще трижды проиграли. Ауда пока не знала вкуса побед.
Динамо и Галатасарай не смогли договориться о спарринге, – источник
Видеотрансляция спарринга Динамо – Ауда
Стартовые составы
Динамо: Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Сидорчук, Андриевский, Гармаш – Волошин, Ванат, Перрис
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