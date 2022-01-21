Динамо обыграло Атлетико Пульпиленьо на тренировочных сборах. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Товарищеский матч

Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0

Голы: Цыганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльский, 87

Мирча Луческу выставил далеко не основной состав, но даже против команды из 4-го дивизиона Испании он демонстрировал неоднозначный футбол. Все изменилось после перерыва, когда вышли лидеры.

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Судьбу встречи решили голы Цыганкова (дубль), Де Пены и Буяльского, два ассиста себе в актив записал Владислав Кулач. Следующий поединок Динамо проведет уже завтра, 22 января. Соперником подопечных Мирчи Луческу будет Расинг Люксембург.