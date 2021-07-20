Первый тайм прошел при доминировании Атлетика, однако баски не смогли довести до ума хотя бы один момент. Больше всего запомнился мощный дальний удар Беренгера – мяч после рикошета от защитника попал в штангу.

Динамо проиграло Атлетику, впервые за 10 матчей лета не забив хотя бы гол

После перерыва картина игры не слишком изменилась, хотя обе команды обновили составы. Победу Атлетику принесла удачная атака на 77-й минуте. Инаи Лопес разорвал правый фланг обороны Динамо и выкатил точно в ноги Иньяки Уильямсу – 0:1.