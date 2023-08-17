Динамо в рамках квалификации Лиги конференций встречается с греческим Арисом. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Арис стартует в 20:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно прямо в этой новости через Youtube-канал Footballhub. Также трансляция доступна на телеканалах 2+2 и Динамо TV.

Динамо – Арис: анонс ответного матча квалификации Лиги конференций

Динамо потерпело минимальное поражение в первом матче, а теперь должно обыгрывать греков в Бухаресте, чтобы остаться в еврокубках.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Ванат.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Перрис, Андриевский, Караваев, Кабаев, Диалло, Царенко, Биловар, Бенито.

Арис: Чутесиотис – Монтоя, Фабиану, Одубайо, Феррари – Дарида, Джурасек – Моберг-Карлсон, Жюль, Морон – Палма.

Запасные: Джулиан, Христодулопулос, Рупп, Замора, Матаррита, Павичич, Менендес, Панагидис.

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