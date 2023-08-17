Украинские болельщики и журналисты смотрели на противостояние с Арисом со сдержанным оптимизмом. Греки не показали ничего невероятного на фоне Арарата – армяне уверенно держали их на дистанции, проиграв лишь в результате углового и своей ошибки на фланге. Несколько тревожило улучшение показателей в ответном матче (особенно в работе без мяча), однако в целом соперник не выглядел слишком сложным для Динамо.

Стилистически македонцы (Салоники – столица региона Македония в Греции) напоминают середняков УПЛ, причем наши середняки год назад выглядели мощнее. Апостолос Терзис считался тренером-ноунеймом, которому не долго осталось руководить Арисом. Результаты в чемпионате (5 место) и провалы в матчах со всеми лидерами явно намекали на это.

Тем более неожиданным стало выездное поражение "Динамо". В таких случаях часто говорят о наказаниях за самоуверенность, однако здесь была противоположная история – команды боялись как друг друга, так и самих себя. Арис после стартового отрезка с высоким прессингом сел в компактный средний блок, приставив к Буяльскому опекуну. На мяче же греки совершали большинство действий в 48 метрах от ворот Бущана.

Динамо, в свою очередь, пыталось обходить рискованные решения. Показательна была статистика передач Шапаренко – из 46 пасов (42 точных) две трети отправились назад и поперек, а передач с продвижением было всего две. Осторожность была связана со страхом провала обороны, ведь действия в защите "бело-синих" близки к статусу неконкуретноспособных.

На самом деле, матч в Салониках оказался не таким уж ужасным. Динамо пыталось диверсифицировать каналы для продвижений, обладало более высокой интенсивностью дуэлей и на равных держалось в единоборствах. Довольно приличными были показатели возвращений мяча (в том числе и высоких) и владений на чужой половине (55%). Средняя продолжительность владений составила 20 секунд, что является рекордом сезона для бело-синих.

В конце концов, сопернику мало что разрешили у собственных ворот, хотя есть и неприятный колокольчик – киевляне проиграли борьбу за ничейные мячи.

Ключевой же проблемой бело-синих стала невозможность пройти средний блок Ариса. Дистанции между футболистами были минимальными, что сказалось на эффективности Буяльского – количество передач между Виталием и Ярмоленко / Кабаевым / Шапаренко было почти нулевой (1, 2 и 3 соответственно). К тому же мозговой центр атаки Динамо проиграл большинство единоборств своему опекуну.

Такой футбол вместе с осторожностью киевлян вылился в крайне слабые цифры продвижения. Средняя длина передач до финальной трети у киевлян составляла 30 метров, и только каждая 10 передача шла на финальную треть – при этом точность составила всего 64%. Средний блок Ариса реально задушил атаку "Динамо".

Хотя "богам войны" все равно повезло. У них было всего несколько моментов и левый пенальти – подопечные же Мирчи Луческу были утомлены длительным выездом (они реально истощают). К тому же приболел Ванат, который значительно лучше Бенито цепляется за мяч и обыгрывается с партнерами. Сейчас он в строю, а команда получила достаточно времени на отдых – матч с Металлистом 1925 года в чемпионате специально перенесли.

Выездное поражение вылилось в истерику Игоря Цыганика и депрессивные сообщения журналистов, однако ситуация у Динамо рабочая. Да, Арис оказался грамотным коллективом с качественным средним блоком, но предпосылок для итогового успеха "бело-синих" достаточно. Киевлянам следует более агрессивно прессинговать и забыть о стерильности контроля – в частности, Шапаренко должен вернуться к смелым попыткам продвижения через линии на дриблинге.

Осторожность с такой обороной все равно не работает, а счет заставляет играть. У команды Мирчи Луческу есть все для прорыва в следующий раунд – важно только перестать нервничать и внести несколько тактических изменений. Арис следует уважать, но греков можно и нужно проходить.

Кадровая ситуация

Травмированные: Брабец, Кике Саверио, Гарсия

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Арис

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Арис: Куэста – Маттарита, Одубайо, Фабиану, Феррари – Мвонда, Джурасек – Менендес, Рупп, Палма – Морон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1, победа Динамо в овертайме

Динамо на старте сезона демонстрирует достаточный потенциал, чтобы забивать Арису хотя бы дважды. Если киевляне добавят в агрессии, то блоку Ариса может оказаться хуже – но с нынешней обороной трудно поверить в отсутствие пропущенных мячей. Если прошить Бущана удавалось Минаю и Оболони, то греко-македонцы тем более способны это сделать.

Но опыт первого матча показал, что их ресурсы в атаке ограничены, а киевлян опасаются. Подопечные Апостолоса Терзиса постараются работать по счету, не сильно рискуя. Учитывая такое расписание, вполне вероятным кажется переход матча в овертаймы. Если так произойдет, то переживать за "Динамо" не приходится - команда демонстрирует хорошую физическую подготовку.

Ставим на проход "бело-синих", хотя нервов будет много.