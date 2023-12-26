Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
26 декабря 22:40 - Читати українською
Похоже, в ближайшее время в Украине станет одним футбольным соревнованием больше.
Пресс-служба киевского Динамо в своих соцсетях анонсировала старт Украинской военной лиги.
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"Обычно они надевают каски и "броники", берут в руки оружие и выходят на поле боя, потому что знают, что это единственный способ отбиться от врага. Но теперь они наденут бутсы и форму, возьмут в руки мяч и выйдут на футбольное поле", – говорится в видео.
Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, и лозунг: "Жажда победы".
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