Похоже, в ближайшее время в Украине станет одним футбольным соревнованием больше.

Пресс-служба киевского Динамо в своих соцсетях анонсировала старт Украинской военной лиги.

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"Обычно они надевают каски и "броники", берут в руки оружие и выходят на поле боя, потому что знают, что это единственный способ отбиться от врага. Но теперь они наденут бутсы и форму, возьмут в руки мяч и выйдут на футбольное поле", – говорится в видео.

Украинская военная лига (УВЛ) уже имеет логотип, сделанный в военном стиле, и лозунг: "Жажда победы".