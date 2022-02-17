Киевляне во главе с Мирчей Луческу запланировали еще один контрольный поединок. Все ради подготовки ко второй части сезона УПЛ.

Четвертым соперником "бело-синих" на учебно-тренировочном сборе в Турции станет Пахтакор, информирует официальный сайт клуба .

Экс-защитник Днепра перешел в Пахтакор

Товарищеский поединок с действующим чемпионом Узбекистана состоится в субботу, 19 февраля. Стартовый свисток на Mardan Stadium в Анталии прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале киевлян и канале Динамо TV.

Напомним, на третьем этапе сборов команда Мирчи Луческу уже победила Кайрат и Инджию (оба матча завершились со счетом 4:0), а ныне будет противостоять латвийской Вальмиере. Спарринг начнется в 16:00.