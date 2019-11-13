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Динамо анонсировало проведение товарищеского поединка

13 ноября 23:55 16 Читати українською
Динамо анонсировало проведение товарищеского поединка
Динамо – Оболонь-Бровар / Фото ФК Динамо

В лагере киевского клуба решили с пользой провести перерыв на матчи национальных команд.

Игроки Динамо проведут спарринг против второлиговой команды Оболонь-2, сообщает официальный сайт киевлян.

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Встреча состоится 17 ноября на клубной базе "бело-синих" в Конча-Заспе. Стартовыйсвисток прозвучит в 13:00.

Значительная часть игроков Динамо находятся в лагерях своих сборных. Команда будет доукомплектована молодыми игроками.

После 14-ти туров УПЛ подопечные Михайличенко находятся на 4-й строчке, отставая от Шахтера на 13 очков.

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