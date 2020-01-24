Динамо анонсировало премьеру экшн-фильма – отсутствие цензуры и секретов, последние матчи Хацкевича

Динамо выпустит экшн-фильм о жизни команды. Премьера запланирована через месяц – 24 февраля.

В официальном Youtube-канале Динамо пройдет презентация экшн-фильма о жизни первой команды. Фильм под названием "Неизвестное Динамо" впервые выйдет в эфир 24 февраля, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Во время работы над фильмом съемочная группа находилась с командой практически везде – от установки на игру в раздевалке до разбора полетов по результатам матча, от подготовки к Суперкубку Украины и до завершения квалификационного раунда Лиги чемпионов с Брюгге. Напомним, именно матч с Брюгге стал последним для Хацкевича на посту главного тренера Динамо.

"Настоящие болельщики всегда с командой. И в горе, и в радости, и в чемпионские сезоны, и в трудные времена. Мы делаем шаг навстречу миллионам фанатов Динамо во всем мире: это самый открытый и откровенный фильм о том, что происходит в команде. Это не просто фильм, это скорее дневник о жизни Динамо, без цензуры и секретов. Такого проекта в истории нашего клуба еще не было", – рассказал президент Динамо Игорь Суркис.

Фильм состоит из двух серий. Первая выйдет на официальном YouTube-канале Динамо 24 февраля в 19:00, а вторая – 2 марта в то же время. Телевизионная версия фильма появится в эфире одного из национальных телеканалов Украины.

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