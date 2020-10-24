Динамо – Александрия: стартовые составы на матч УПЛ – Луческу меняет центр обороны, первый шанс для Гармаша
Динамо принимает Александрию в 7 туре чемпионата Украины. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча УПЛ смотрите на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартует в 17:00. Киевляне играют между двумя битвами Лиги чемпионов. После поражения от Ювентуса сейчас команда готовится к встрече с Ференцварошем. Команда Луческу имеет шанс оторваться на вершине турнирной таблицы, ведь главные конкуренты Шахтер и Ворскла расписали между собой ничью.
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Мирча Луческу использует ротацию. В центре обороны появляются Попов и Сирота, а Денис Гармаш получает первый шанс от тренерского штаба, заменяя Шапаренко.
Стартовые составы команд
Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Жерсон.
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга.
Александрия: Панькив – Бондаренко, Бабогло, Мельнык – Пашаев, Дудка, Грицук, Мишенко, Задерака – Ситало, Третьяков.
Запасные: Борисенко, Стецьков, Ковалец, Безбородько, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Гречишкин, Дубра.
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Динамо – Александрия: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 24 октября 2020