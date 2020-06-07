Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 25-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо после поражения в Классическом опустилось на четвёртое место, но в результате вчерашнего поражения Десны поднялось на третье по дополнительным показателям – такая себе радость, учитывая отрыв Зари в три зачётных балла. Александрия, в свою очередь, имеет шанс сравняться очками с киевлянами и северянами, закрутив интригу в борьбе за серебро ещё сильнее. Господи, какой же это крутой сезон – и как же обидно, что лига не может заработать на нём хотя бы 3-4 млн евро...

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В поединке против Шахтера подопечные Михайличенко продемонстрировали неоднозначный футбол. В первые 20-30 минут каждого из таймов болельщики увидели команду, которая грамотно прессингует, заполняет пустые зоны и интересно атакует – особенно выделялся Цитаишвили, который точно был лучшим. Затем силы оставляли динамовцев, и начинался цирк с огромными коридорами для бразильцев и провалами в переходных фазах – после потерь все киевляне могли резко оказаться за линией мяча. При этом было много индивидуальных ошибок – особенно у Попова, который пропустил между ног при первом голе и проиграл единоборство перед вторым. Очевидный вывод матча кроется в не слишком хорошей физической готовности киевлян, что ставит вопрос в тренерский штаб.

Александрия же неделю назад дожала Зарю аж на 90+4 минуте с пенальти, прибив команду Скрипника третий раз за сезон. Подопечные Владимира Шарана сыграли в свой традиционный футбол, закрывшись всей командой на узком пространстве собственной половины поля, прессингуя только на последней трети и разрывая соперника на контратаках.

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Получилось удачно – луганчане при лучшем владении мячом провели лишь 11 позиционных атак с ударом, создав в два раза меньше моментов (6 против 10) и проиграли по ожидаемым голам (1,8 vs 2,4 xG). Да, Александрия заработала довольно неоднозначный пенальти, но Динамо получило очень неприятный сигнал – команда, которая неубедительно действует в позиционных атаках, сегодня встретится с мастером сдерживания.

Кадровая ситуация

У Динамо практически ничего не изменилось, за исключением возврата Шапаренко в основную группу. Под большим вопросом остаётся участие в игре Пиварича, Бурды и Цыганкова, которые три дня назад готовились по индивидуальной программе – вероятно, как и с Шахтером, они не выйдут на поле. Интересно, что вместе с первой командой тренировались молодые Сирота, Мащенко, Сухоручко и Забарный. Возможно, кто-то из последних двух сегодня выйдет в старте, ведь Попов отбывает дисквалификацию.

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У Александрии серьёзных кадровых потерь нет. В лазарете остаётся 37-летний Запорожан, у которого травма ахилла, а Вантух не сыграет из-за условий аренды. Дисквалифицированных в составе "желто-чёрных" нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Цитаишвили, Шепелкв, Вербич – Русин

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Задерака – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо всегда страдает с Александрией, но редко теряет очки – в последний раз это случалось 13 месяцев назад на НСК Олимпийский. Правда, в мартовском четвертьфинале Кубка подопечные Владимира Шарана 106 минут держали нули, играя примерно так же, как и неделю назад с Зарей. Это неприятная особенность, учитывая факт лучшей физической готовности "желто-чёрных" и их заточенность на борьбу. Как сказал легендарный защитник киевлян Сергей Беженар, "если Динамо начнёт бодаться в атлетизме, то ещё не известно, кто от этого выиграет".

В этом матче можно дать два очевидных прогноза – голов будет минимум, а Динамо будет невероятно сложно пройти низкий блок Александрии. Ничья вполне вероятна, однако гостям важно не пропускать – с реализацией в текущем сезоне у них большие проблемы. Кроме того, в тактическом плане Динамо кажется более интересным коллективом – киевляне умеют быстро перестраиваться и всегда имеют хороший стартовый план, ответственно его выполняя, пока есть силы. С другой стороны, управление игрой в моментах, когда нужно срочно исправлять ситуацию, у бело-синих хромает.

Словом, соперники более-менее равны, но у киевлян лучше с ресурсами и тактическим разнообразием. В таких поединках очень много решает индивидуальный класс – и тут у Динамо явное преимущество (даже с учётом серьёзных кадровых потерь). Именно поэтому "бело-синих" можно назвать фаворитом, но это очень условно. Очень.

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