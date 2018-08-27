Динамо – Аякс: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо сыграет против Аякса в Киеве в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Ответный матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало встречи – в 22:00.

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Поединок Динамо – Аякс смотреть онлайн в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в первом матче в Амстердаме, который состоялся 22 августа, Аякс одолел Динамо со счетом 3:1 и сделал весомую заявку на выход в групповой этап Лиги чемпионов 2018/19.

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