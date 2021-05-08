Во время онлайн-заседания оперативного штаба Тернополя было решено, что стадион смогут заполнить лишь на 20% от общего количества мест, сообщает пресс-служба УАФ.

Динамо зможе розраховувати на двох травмованих гравців у фіналі Кубка України

Отмечается, что в равных частях билеты будут поделены между клубами-участниками и организаторами для свободной продажи. Поскольку стадион в Тернополе вмещает 15 тысяч зрителей, легко вычислить, что при заполнении на 20%, каждая из трех сторон получит по одной тысяче билетов.

Напомним, финальный поединок Кубка Украины сезона-2020/21 запланирован на 13 мая, начало в 19:00. Номинальным хозяином матча будет Динамо.

Трансфер Циганкова: Мілан, Арсенал, Севілья – куди перейти лідеру Динамо і чому Луческу не відчує втрати?