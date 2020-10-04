Стало известно, почему игроки Динамо Виталий Буяльский и Владислав Супряга не попали даже в заявку на матч 5-го тура УПЛ против Зари.

По информации Sport.ua, Супряга получил травму бедра, из-за чего не попал в заявку Динамо на матч с Зарей.

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Сроки восстановления Владислава не уточняются, поэтому его участие в октябрьских матчах сборной Украины против Франции, Германии и Испании под вопросом. Буяльский же имеет микроповреждение, из-за чего также пропустил встречу.

Отметим, что Динамо без Супряги и Буяльского не смогло победить Зарю – команды разошлись боевой ничьей 1:1.

Динамо расписало боевую ничью с Зарей