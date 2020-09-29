Динамо – Заря: судейские назначения на матч грандов УПЛ и другие поединки 5-го тура
Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки очередного тура Премьер-лиги.
Пятый тур чемпионата Украины продлится два дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR: в поединке СК Днепр-1 с Ворсклой и в центральном матче тура между Динамо и Зарей.
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5 тур
3 октября
СК Днепр-1 – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).
Рух – Львов – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).
Ингулец – Минай – Николай Балакин (Киевская обл.).
4 октября
Олимпик – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье).
Десна – Шахтер – Игорь Пасхал (Херсон).
Динамо – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
Колос – Мариуполь – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
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