Пятый тур чемпионата Украины продлится два дня. Сразу на двух матчах будет работать система VAR: в поединке СК Днепр-1 с Ворсклой и в центральном матче тура между Динамо и Зарей.

Арбитрам Первой и Второй лиг повысили зарплаты – суммы "поражают"

5 тур

3 октября

СК Днепр-1 – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая обл.). Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).

Рух – Львов – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).

Ингулец – Минай – Николай Балакин (Киевская обл.).

4 октября

Олимпик – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье).

Десна – Шахтер – Игорь Пасхал (Херсон).

Динамо – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).

Колос – Мариуполь – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

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