"Мне кажется, что обе команды соскучились по такой атмосфере на стадионе. Болельщики их поддерживали. Можно поблагодарить Динамо, которое привезло свою технику, чтобы подрихтовать поле. Старались, чтобы финал был финалом. Сделали все, что могли.

Гол та незабитий пенальті Циганкова у відеоогляді фіналу Кубка України Динамо – Зоря – 1:0

Есть ошибки, хочется развиваться дальше, но если ты проиграл, соответственно, чего-то не хватило. В целом же мы можем занести себе в актив этот сезон. Мы начали с двух поражений, а финишировали третьими. Вышли в финал Кубка, но Динамо есть Динамо. Они использовали свои возможности, а мы нет.

У нас был свой план. Начинали игру старой гвардией. Был расчет, что выйдут свежие люди. Они старались, но не срослось. Травма Миколенко? Мы смотрим на себя. Это топ-игрок по украинским меркам. Нам было трудно и против него, и против Караваева. Играть против Динамо и иметь по 100 моментов... В этом сезоне я такого не видел. Их команда преобразилась и стала настоящей машиной старого формата", – заявил тренер в эфире Футбол 1,2,3.

Напомним, что киевский гранд минимально одолел луганчан благодаря голу Цыганкова и оформил дубль в сезоне 2020/21.

Динамо дожало Зарю в овертайме финала Кубка Украины – рекордный дубль на глазах Шевченко