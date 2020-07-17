Динамо – Заря: Шапаренко назвал одноклубника, который добавил уверенности игре киевлян

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился впечатлениями от победы над Зарей в рамках 31-го тура УПЛ.

"Тяжелая была игра для обеих команд. Мы пропустили нелепый мяч на первых минутах, но потом выровняли игру и выиграли поединок.

Динамо – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча, который сделал киевлян фаворитами в борьбе за второе место

Стало ли больше уверенности в обороне с Никитой Бурдой? Да. И даже когда в матче с Александрией Никита вышел на замену, сразу стало спокойнее, мы начали контролировать игру. И в сегодняшней игре Никита добавил уверенности. Считаю, что он вовремя восстановился. Хоть и под конец сезона, но все ждали его возвращения.

Впереди еще один матч, поэтому борьба за место в Лиге чемпионов продолжается. Без победы над Колосом сегодняшняя победа не будет ничего стоить. Все понимают, как важна эта будет игра, что нам принесет эта победа. Мотивация запредельная. Думаю, все докажут это на поле.

Вербич? Еще в матче с Ворсклой у него был надрыв приводящей мышцы. Но после этого он еще играл. А теперь, судя по всему, окончательно порвал мышцу и не смог продолжать игру", – приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо обыграло Зарю (3:1) и стало главным претендентом на второе место в УПЛ.

Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ