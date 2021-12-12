Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш, скорее всего, больше не сыграет за луганский клуб.

Иранец уже попрощался с клубом и, скорее всего, не будет возвращаться в Запорожье вместе с командой, утверждает Football Hub в своей предматчевой студии.

"Для сохранения Аллахьяра нужно потратить годовой бюджет Зари": Скрипник готов к потере звезды, которую сватают в Шахтер

Срок аренды Сайядманеша рассчитан до конца 2021 года, после чего он должен вернуться в Фенербахче. Заря так и не смогла договориться с турецким грандом о полноценном выкупе Аллахьяра. Сумма выкупа составляет 3,5 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Аллахьяр провел за Зорю 22 матча (без учета игры с Динамо), в которых оформил 8 голов и 4 ассиста.

"На першу зарплату купив батькам телевізор": залишив Грузію заради України, дивувався Вернидубу і запустив бренд одягу