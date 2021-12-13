"Я не стану сейчас оценивать весь год. Хочу сказать свое резюме о том, что было сегодня на футбольном поле. Мы играли хорошо, команда растет с каждой игрой. Но когда ставится максимальная задача и есть давление, не каждый игрок может справиться с этой нагрузкой. Особенно это сказывается на тех игроках, у кого меньше опыта – наших молодых защитниках, которые продолжают допускать ошибки как в Лиге чемпионов, так и в нашем чемпионате. Случилось то, что произошло.

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Сегодня мы создали множество моментов, хорошо комбинировали, хорошо находили зоны. Но не удавался последний удар, последний пас из-за того, что наши игроки суетились, из-за того, что они спешили, принимали неверные решения. К примеру, отдавали пас в ситуациях, когда нужно было бить по воротам.

Мы сегодня встретились с хорошим соперником, который оборонялся компактно, хорошо закрывал коридоры к своим воротам, самоотверженно действовал. В то же время игра часто прерывалась, в этот момент теряешь ритм игры, из-за чего появляется суета в действиях. Но это понятно, что все профессионалы, каждый решает свои задачи, каждый действует по-своему, чтобы достичь результата, набрать очки.

Я считаю, что при контакте с Сидорчуком в штрафной Зари был чистый пенальти. Не понимаю логики, как арбитры назначают пенальти. В нашей игре с Ворсклой Степанюк прокинул мяч и просто искал контакта, вонзился в ногу Сидорчука, после чего в наши ворота поставили пенальти. А сегодня был явный фол – и никаких свистков. Я этого не могу объяснить.

Выскажу еще такое мнение. Каждый может думать по-своему, но в прошлом сезоне, когда зимой мы заканчивали год матчем с Колосом, судил тот же арбитр, что и сегодня. Мы сыграли 2:2 при множестве судейских ошибок. В этом году ситуация повторилась. Я должен учитывать каждый пустяк, каждую деталь, потому что я профессионал. Потому я об этом говорю сейчас.

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Это очень важно. Шахтер ощутимо усилил свой состав, клуб купил качественных дорогих игроков, и сейчас уровень Шахтера и Динамо сравнялся. И такие судейские ошибки могут решить судьбу чемпионства. Мы потеряли 4 очка именно из-за таких судейских ошибок.

Хорошо, что подтянулись СК Днепр-1 и Заря, участвующие в борьбе за чемпионство. Но не хотелось бы, чтобы на эту борьбу влияли арбитры. Очень тяжело будет потом восстановить эту разницу в очках. Судейские ошибки не должны влиять на турнирную ситуацию. Поскольку мы сейчас равны с Шахтером, хочется, чтобы все решалось на поле.

Потому я с задержкой пришел на пресс-конференцию. Я общался с игроками. Сергей Сидорчук сказал, что в этом эпизоде ​​был удар. Арбитры говорят об интенсивности. Как это понимать? Либо есть удар по ноге, либо его нет. Игрок не мог упасть сам.

Причина потери очков в этом году? Это не столь важно, где мы теряем очки. Когда мы играем на выезде, соперники на своем поле больше играют на атаку, в то время как на нашем поле они закрываются. К тому же в таких играх ощущается отсутствие Артема Беседина. Если мы теряем очки, то наша команда не столь сильна, чтобы удерживать этот уровень, выигрывать каждую игру.

Сегодня у нас было 27 ударов в сторону ворот. Это очень много, мы не должны были терять очки по такой игре. Но вопрос в том, куда были эти удары. Из-за чрезмерного желания игроки сильно суетились. В самые ответственные моменты, когда нужно было принимать правильные решения, из-за спешки они принимали неверные решения. Когда нужно было отдавать пас, они пробивали, и наоборот, когда нужно было избивать, они искали другие решения ситуаций", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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