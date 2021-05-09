Уже на следующей неделе, в четверг, 13 мая, состоится финальное противостояние в Кубке Украины-2020/21.

Динамо – Заря: финал Кубка Украины будут транслировать сразу два телеканала

Главным арбитром матча будет Юрий Иванов, сообщает официальный сайт УАФ. Помогать ему на линиях будут Виктор Матяш и Семен Шлончак. Четвертым арбитром выступит Александр Шандор.

За систему видеопомощь (VAR) будет отвечать Екатерина Монзуль.

Напомним, поединок, который пройдет в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича, начнется в 19:00. Номинальным хозяином матча будет Динамо.

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