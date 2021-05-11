Главный тренер Зари Виктор Скрипник сможет рассчитывать на одного из лидеров команды в решающем матче турнира.

Голкипер луганчан Никита Шевченко оправился от травмы и уже приступил к тренировкам вместе с командой, сообщает ТК Футбол.

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По информации источника, футболист будет готов сыграть в финале Кубка Украины против Динамо, который состоится 13 мая. Как известно, Шевченко получил повреждение также на тренировке еще в начале текущего месяца. Голкипер сломал нос и получил сотрясение мозга.

Добавим, что в нынешнем сезоне 28-летний голкипер не впервые находился в лазарете из-за травмы. Шевченко провел лишь 9 матчей в чемпионате, но стал настоящим героем полуфинала Кубка Украины против Александрии, в котором выиграл серию пенальти.

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