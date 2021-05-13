Стало известно, в какой экипировке сыграют киевский и луганский клубы в финале розыгрыша Кубка сезона 2020/21.

На предматчевом совещании с участием представителей команд и лиц матча было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют коллективы, информирует официальный сайт УАФ.

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Было решено, что Динамо проведет встречу в белом комплекте формы, а голкипер киевлян – в сером. Заря же оденет стандартную черную экипировку, а страж ворот луганчан выйдет в зеленой футболке.

Заметим, финал Кубка Украины между Динамо и Зарей состоится сегодня, 13 мая. Стартовый свисток на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича прозвучит в 19:00.

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