Легендарный защитник Динамо и сборной Украины, а ныне ассистент старшего тренера молодежной команды "бело-синих" Сергей Федоров, поделился ожиданиями от поединка против луганской команды.

"Чтобы плотный график не сказывался на кондициях футболистов существует такое понятие, как ротация. Я думаю, что тренерский штаб справится с этим. Появится шанс показать себя футболистам, которые получают меньше игровой практики.

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Заря сейчас выглядит довольно неплохо. Они набирают кондиции, появляется тот рисунок игры, который был раньше. Это добротная команда, быстрая, хорошо владеет мячом. Но, думаю, наши игроки должны справиться с Зарей.

С приходом Луческу в игре Динамо появилась раскованность, улучшились организация и дисциплина, а также ответственность за свою игру и игру команды и выполнения поставленных задач. Счет не спрогнозирую, но уверен, что преимущество будет на стороне динамовцев", – цитирует Федорова официальный сайт Динамо.

Напомним, уже сегодня, 4 октября, Динамо в рамках 5-го тура УПЛ на своем поле примет луганскую Зарю. Начало матча в 17:00.

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