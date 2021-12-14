Экс-защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко поделился мыслями по поводу поединка "бело-синих" против Зари в матче 18-го тура УПЛ.

"Хочу отметить уровень интенсивности, с которым обе команды подошли к игре. Игра была интересная, зрелищная со всех сторон и очень боевая. Можно сказать, что результат закономерен.

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С другой стороны, Киев сегодня больше хотел. Не удалось победить. Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо и смогла сравнять счет", – приводит слова Головко сайт телеканалов Футбол.

Напомним, Динамо и Заря разошлись ничьей (1:1), что позволило Шахтеру стать единоличным лидером чемпионата Украины, оторвавшись от киевлян на 2 очка.

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