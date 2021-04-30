Динамо – Заря: финал Кубка Украины будут транслировать сразу два телеканала
22:53 - Читати українською
Уже менее чем через две недели определится триумфатор КУ сезона 2020/21.
Заключительный поединок Кубка Украины покажут UA:Перший та Футбол 1, сообщают официальные сайты телеканалов.
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Напомним, в финале встретятся киевское Динамо и луганская Заря. Матч запланирован на 13 мая, начало в 19:00. Хозяином поединка выступит Тернополь, где на местном стадионе и разыграется судьба главного трофея турнира.
В полуфиналах Динамо переиграло Агробизнес, а Заря оказалась сильнее Александрии.
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