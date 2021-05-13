"В моменте с голом знал, что Буяльский отдаст такую передачу, на тренировках отрабатываем. Поэтому был готов.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Пенальти? Послушайте, немало игроков не забивают пенальти. Главное – победа команды, а на остальное я внимания не обращаю. У Зари хорошая команда, им спасибо, поскольку с ними интересно играть. Евро? У меня все хорошо с физической точки зрения. Ждем чемпионат Европы", – заявил хавбек в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, что киевский гранд минимально одолел луганчан благодаря голу Цыганкова и оформил дубль в сезоне 2020/21.

Динамо дожало Зарю в овертайме финала Кубка Украины – рекордный дубль на глазах Шевченко