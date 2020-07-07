Динамо – Ворскла: в Харьковской ОГА объяснили, почему финал Кубка Украины проведут в Харькове при усиленном карантине

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер подтвердил возможность проведения финала Кубка Украины, несмотря на усиление карантинных мероприятий в городе.

"Это спортивное мероприятие, а не просто сборы. Оно проводится без болельщиков. Согласно постановлению санитарного врача, в таких мероприятиях могут участвовать не более 200 человек.

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Это огромный стадион, с учетом соответствующей социальной дистанции, масочный режим, болельщиков не будет, только обслуживающий персонал команд, пресса и организаторы. Поэтому до 200 человек на стадионе разрешено – это вместе с командами", – рассказал Кучер в комментарии Футбол News.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Ворскла уже дважды сменил место проведения – предыдущими вариантами были Тернополь и Львов.

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