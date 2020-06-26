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Динамо – Ворскла: УАФ официально перенесла финал Кубка Украины из Львова и утвердил новое место проведения матча

16:20 - Читати українською
Динамо – Ворскла: УАФ официально перенесла финал Кубка Украины из Львова и утвердил новое место проведения матча
Динамо – Ворскла / Фото ФК Динамо

Арена Львов окончательно потеряла возможность принять заключительный поединок Кубка Украины2019/20.

 

УАФ утвердила харьковский ОСК Металлист хозяином финального матча Кубка Украины, сообщает официальный сайт организации.

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Поединок, как и раньше планировалось, состоится 8 июля, точное время стартового свистка пока не указывается. Трибуны арены будут закрыты для зрителей. Ранее УАФ утвердила Арену Львов местом проведения игры, но из-за вспышки коронавируса от этой идеи отказались.

Напомним, Динамо в полуфинале одолело Минай (2:0), а Ворскла в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Мариуполя.

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