"Сегодняшний матч Динамо – Ворскла – это яркий пример того, как неправильно в Украине функционирует система ВАР. На 17-й минуте Де Пена забил гол, но арбитры несколько минут "прокручивали" эпизод и нашли небольшой офсайд у Вербича. Хорошо, но зачем нам и арбитру Иванову несколько повторов попадания мяча в руку Степанюку в конце первого тайма, если в том розыгрыш углового за мгновение до подачи был метровый офсайд?

Динамо – Ворскла Луческу озвучил претензии к арбитру после удаления Забарного

Во втором тайме Иванов удалил Забарного в эпизоде, который этого не заслуживал. Защитник Динамо, сыграв в мяч, банально поскользнулся, упал на спину и механически выбросил ноги вверх. А Степанюк, не играя в мяч, просто наткнулся на эти ноги. Так где здесь фол?

Но хуже всего то, что перед эпизодом с участием Забарного и Степанюка арбитры упустили офсайд у того же Степанюка. В первом тайме выискивали и считали сантиметры в Вербича, а тут пропустили явное положение "вне игры" и спровоцировали удаление игрока, который теперь, очевидно, получит несколько матчей дисквалификации.

Это даже не критика, а просто констатация: наши руководители судейского корпуса не управляют ситуацией. Я удивился еще тогда, когда узнал, что центральный матч тура будет судить Иванов, у которого раньше часто случались ошибки в более простых поединках. И вот имеем результат – плохая работа бригады арбитров", – цитирует Ступарь UA-Football.

После 11-ти туров УПЛ Динамо лидирует, опережая Шахтер на три очка.

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