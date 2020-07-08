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Динамо – Ворскла: Ребров предположил, почему киевляне должны выиграть Кубок Украины

16:40 - Читати українською
Динамо – Ворскла: Ребров предположил, почему киевляне должны выиграть Кубок Украины
Сергей Ребров / ФК Динамо Киев

Бывший наставник "бело-синих" поделился ожиданиями от финального поединка Кубка Украины 2019/20. Трофей разыграют Динамо и полтавская Ворскла.

 

"Ворскла по праву дошла до решающего матча Кубка Украины. С приходом Юрия Максимова команда изменилась, но фаворитом финала я считаю Динамо. Для киевлян этот Кубок сейчас важен, наверное, как никогда.

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Я могу спрогнозировать лишь то, что динамовцы будут иметь преимущество, но Ворскла может проводить опасные контратаки. Важными станут первые минуты игры. Кто сразу почувствует уверенность, тот получит некоторое преимущество. Финал – это всегда борьба психологии, и этот матч не станет исключением", – цитирует Реброва Команда №1.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Ворскла начнется сегодня в 21:30. Киевляне имеют в активе 11 завоеванных Кубков Украины, полтавчане – только один.

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Ворскла Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла Сергей Сергей Ребров
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