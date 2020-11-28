"Не сказал бы, что была легкая прогулка. Ворскла – хорошая команда, не зря идет на третьем месте. Поэтому, полтавчане дали нам бой и показали сопротивление. Здорово, что мы создали хорошие моменты и забили. Это то, чего нам не хватало в предыдущих матчах.

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Как нас мотивировал Луческу к матчу? После Барселоны настроение было очень плохое. Но на эту игру не нужно было каких-то слов. Ворскла дышит нам в спину находясь на третьем месте. И вся команда понимала, что нужно любой ценой выигрывать и получать очки. Да, тренер настраивал и много теории было, разбирали соперника. Все понимали, что нужно выигрывать", – цитирует Попова официальный сайт киевлян.

Победа закрепила Динамо на вершине таблицы УПЛ с 26-ю очками, Ворскла - третья (19 баллов).

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