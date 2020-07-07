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Динамо – Ворскла: Павлов назвал козырь полтавчан в финале Кубка Украины

12:42 - Читати українською
Динамо – Ворскла: Павлов назвал козырь полтавчан в финале Кубка Украины
Николай Павлов / фото: UA-Football

Бывший наставник Ворсклы и Динамо Николай Павлов поделился мыслями относительно предстоящего финала Кубка Украины.

 

"Если остался шанс на Кубок Украины у Динамо, то нужно его использовать. Ворскла же даже если не выиграет, то никто их ругать и критиковать не будет.

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Они и так выпрыгнули из штанов, чтобы достичь результата. Могли вылететь из УПЛ, Максимов их поднял, а теперь есть шанс в Кубке. Одну игру сыграть можно всегда", – приводит слова Павлова телеканал Футбол.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже завтра, 8 июля, в финале Кубка Украины. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла Николай Павлов
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