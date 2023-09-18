Главный тренер Динамо Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции отреагировал на победу своей команды над Ворсклой в 7-м туре УПЛ (2:0).

– Очень сложный матч. Мы забили быстрый гол, хотели забить еще. У нас было много возможностей, особенно в первые 15 минут встречи. Но потом с нашей стороны начались ошибки. Мы пытались играть быстро, но часто ошибались и в технических аспектах, и позиционно.

В общем, мы полностью контролировали матч. Но Ворскла всегда была сложным соперником. Не стал исключением и нынешний поединок.

Победа Динамо с привкусом скандала в видеообзоре матча с Ворсклой – 2:0

Во втором тайме у Динамо тоже было много моментов. Мы могли забивать гораздо больше, чем один мяч. Но в этом матче наши игроки получили хороший опыт. Теперь важно, чтобы они правильно проанализировали свои ошибки. Мы очень хотели забить второй мяч, но и Ворскла тоже пыталась агрессивно играть, чтобы сравнять счет.

– Как оцените игру Бражко, который сегодня впервые сыграл полный матч за первую команду Динамо?

– Это очень хороший футболист, и потому я требую от него многое. Он один может изменить ритм игры. Впрочем, не только он.

Сидорчук был хорошим капитаном нашей команды, мы благодарны ему за все. Я рад, что он подписал долгосрочный контракт с Вестерло. Могу только пожелать ему удачи.

Шапаренко, Шепелев, Тымчик, Вивчаренко – немалые потери для Динамо. Это важные игроки, но мы без них провели хороший матч. Ребята, которые сегодня вышли на поле, получили хороший опыт и одержали хорошую победу.

– Во время матча вы часто высказывали претензии Волошину. Чем вы были недовольны в его игре?

– Он допускал много ошибок, особенно в контратаках. Потому я его и заменил. У него были сегодня хорошие моменты, чтобы забить больше, чем один мяч.

Но ошибки Волошина – не проблема, потому что это молодой футболист, который учится на этих ошибках. Первый тайм он провел хорошо, у него было много пространства. Запомнилась его комбинация с Буяльским. Волошин – очень молодой, он учится, поэтому его ошибки, повторюсь, не проблема.

– Что скажете об эпизоде, когда защитник Ворсклы ногой попал в лицо вашему подопечному?

– Это очевидная красная карточка. На международном уровне подобное всегда приводит к удалению.

– Известно ли, когда будут сыграны три перенесенных матча Динамо в этом чемпионате?

— У нас будет время, чтобы принять решение. Мы помним, что в Одессе у нас получилась очень трудная игра с Черноморцем после переезда из Европы. Поэтому, считаю, мы приняли правильное решение не играть с Металлистом 1925. Это позволило нам лучше подготовиться к ответному матчу квалификации Лиги конференций. С Металлистом 1925 и Вересом мы, думаю, сыграем скоро. С Зарей – чуть позже. Может, в декабре, – цитирует Луческу Dynamo.kiev.ua

Благодаря победе над Ворсклой Динамо набрало 9 очков и поднялось на 7 место турнирной таблицы чемпионата Украины. У команды Мирчи Луческу есть 3 матча в запасе – киевляне сыграли всего 4 поединка.

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