"Наш соперник на 3-м, 4-м или последнем месте – не важно. Все матчи очень тяжело даются. Все команды физически хорошо подготовлены, поэтому самое главное – 3 очка.

Динамо – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Счет 0:4 от Барселоны был оскорбительным для нас. Но мы сыграли хорошо в первом тайме, не пропустили, не дали создать Барселоне моменты, у нас были хорошие контратаки. Тот матч давал повод надеяться на то, что мы можем играть лучше. Нам просто не повезло, мы должны были забивать с Барсой.

Сегодня мы создали больше моментов. Меня беспокоит реализация. Против Барселоны не было такого, что они нас разыграли, не было суперкомбинаций. Было 5-6 моментов - они забили. У них была лучше реализация. Мы анализировали матч, пришли к выводу, что результат не соответствовал тому, что происходит на поле.

Сегодня ребята вышли очень сконцентрированными. Могло быть и 4:0 после первого тайма. Сделали замены, чтобы дать сыграть и другим футболистам. Я доволен победой и тем, что взяли три очка", – сказал Луческу в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Победа закрепила Динамо на вершине таблицы УПЛ с 26-ю очками, Ворскла – третья (19 баллов).

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