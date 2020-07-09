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Динамо – Ворскла: комитет арбитров УАФ оценил действия Монзуль в моменте с отмененным голом Шепелева

11:33 - Читати українською
Динамо – Ворскла: комитет арбитров УАФ оценил действия Монзуль в моменте с отмененным голом Шепелева
Судейская бригада финала Кубка Украины / УАФ

Комитет арбитров УАФ опубликовал свое заключение по эпизоду с незасчитанным голом Динамо в ворота полтавской Ворсклы в финале Кубка Украины 2019/20.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Динамо обыграло Ворсклу в финале Кубка Украины. Основное время завершилось миром 1:1 (забивали Степанюк и Вербич), а в серии пенальти сильнее оказались киевляне. Во втором тайме Владимир Шепелев отправил мяч в ворота, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот из-за офсайда у Вербича.

Комитет арбитров УАФ считает такое решение правильным.

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"Игрок, который находится в положении "вне игры" в момент игры в мяч или его касания со стороны партнера по команде, наказывается только за участие в активной игре, то есть:

– вмешивается в игру, сыграв в мяч или коснувшись мяча, который ему переадресовал или какого последним коснулся партнер по команде;

– вмешивается в действия соперника;

– мешает сопернику сыграть или иметь возможность сыграть мячом, явно перекрывая поле зрения сопернику;

– ведет борьбу с соперником за мяч;

– очевидно пытается играть мячом, который находится близко от него, когда такие действия влияют на соперника;

– выполняет очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника сыграть в мяч.

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Просматривая этот видеоэпизод, можно убедиться, что игрок № 8 Динамо, который забивал гол (Шепелев), находился в правильной позиции, а его партнер № 7 (Вербич) находился неподалеку в позиции "вне игры", и его действия явно влияли на действия/возможности защитника Ворсклы № 17 (Чеснакова) сыграть мячом, который был рядом с ним. Поэтому это является вмешательством в действия соперника, что заслуживает наказания, согласно с вышеперечисленными требованиями действующих Правил игры, что как раз и произошло на футбольном поле", – говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

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