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Динамо – Ворскла: экс-форвард сборной Украины прогнозирует сенсацию в финале Кубка

18:52 - Читати українською
Динамо – Ворскла: экс-форвард сборной Украины прогнозирует сенсацию в финале Кубка
Динамо и Ворскла разыграют Кубок Украины / ФК Динамо

Бывший нападающий Ворсклы и сборной Украины Александр Ковпак отдал предпочтение команде Максимова в решающем матче Кубка Украины 2019/20.

 

"По именам Динамо, конечно, сильнее Ворсклы и является фаворитом финала. Думаю, киевляне будут диктовать свои условия на поле. Но по желанию, мотивации и настрою полтавчане точно не уступят Динамо. На кону серьезный трофей.

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Что касается финансового стимулирования Ворсклы в один миллион гривен на матч с Динамо, то этот факт не будет главным. Но может стать хорошим дополнительным бонусом. У Ворсклы и без миллиона есть шанс войти в историю и спустя 11 лет снова подарить Полтаве Кубок страны.

Трудно прогнозировать, как сложится игра, но, мне кажется, основное время завершится вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнется Ворскле", – рассказал Ковпак Meta-ratings.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Ворскла начнется сегодня в 21:30. Киевляне имеют в активе 11 завоеванных Кубков Украины, полтавчане – только один.

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Ворскла Ворскла Александр Александр Ковпак Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла
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