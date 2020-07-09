Динамо – Ворскла: InStat определил лучшего игрока финала Кубка Украины

Полузащитник киевлян Карлос Де Пена стал самым полезным игроком в решающем поединке за Кубок Украины 2019/20.

Динамо оказалось сильнее Ворсклы в финале Кубка Украины 2019/20. Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были киевляне – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Карлос Де Пена стал самым полезным игроком финала согласно данным InStat. Рейтинг эффективности уругвайца – 331 балл. Де Пена за 120 сыгранных минут выполнил 123 ТТД с браком в ​​20%, нанес 6 ударов по воротам, отдал 10 острых передач (среди них – ассист на Вербича) и выиграл 13 единоборств. В серии послематчевых пенальти реализовал свой удар.

Второе место занял Томаш Кендзёра (280 баллов), третье – Сергей Сидорчук (261). Лучшим в составе Ворсклы стал голкипер Дмитрий Ризнык (277 баллов), информирует Команда №1.

Напомним, Динамо выиграло свой 12-й Кубок Украины и сравнялось с Шахтером по количеству трофеев в истории независимой Украины (по 35).

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