"Соперники не удивили. Но это крепкая команда со своей тактикой, в игре Ворсклы видна рука тренера. Мы очень серьезно настраивались на этот матч, поэтому для нас такой результат – положительный.

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В первом тайме мы полностью доминировали на поле, а второй Ворскла начала с прессинга. Это логично, ведь они уступали в два мяча. Нам стало сложнее, но мы выдержали это и довели дело до конца.

Я не могу оценивать работу судей. Да, обидно, что удалили Забарного. Но нужно смотреть этот момент – в игре я особо его не видел, но заметил, как Илья поскользнулся, он не делал этого намеренно. А о судьях не хочу говорить, просто хочется, чтобы они судили в обе стороны.

Не могу сказать о Забарном, что это ошибка. Он просто поскользнулся. Дело даже не в шипах, в которых он играл, а в поле и погоде. Это случай.

Ворскла дала нам бой. Просто мы настроились на матч и сыграли сосредоточенно. Не могу сказать, что мы победили очень легко", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, а Ворскла идет третьей. Между командами вторым расположился Шахтер.

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