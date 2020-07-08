Динамо – Ворскла: актриса "Женского квартала" исполнит Гимн Украины перед финалом Кубка

Марта Адамчук, которая представляет "Женский квартал", удостоилась чести исполнить Гимн Украины перед началом поединка между Динамо и Ворсклой.

Актриса "Женского квартала" Марта Адамчук является участницей проекта с момента его создания. Ранее вокалистка участвовала и становилась финалисткой различных шоу и уже не раз исполняла Гимн Украины перед важными спортивными событиями, отмечает официальный сайт УАФ.

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"На таком высоком уровне я Гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия. У меня папа – заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец-то моя мечта осуществится!" – призналась Адамчук.

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Ворскла начнется сегодня в 21:30. Киевляне имеют в активе 11 завоеванных Кубков Украины, полтавчане – только один.

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