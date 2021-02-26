"На этом этапе Лиги Европы откровенно слабых команд уже нет. Все, кто пробился в 1/8 финала, имеют либо высокий игровой уровень, либо запредельную мотивацию и приличный состав. Поэтому не было смысла ожидать кого-то слабого или надеяться на очень благосклонный жребий.

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Наш будущий соперник – Вильярреал – очень интересная и при этом достаточно специфическая команда. Меньше, чем они, в нынешнем чемпионате Испании проиграл лишь Атлетико, но по количеству ничьих Вильярреал далеко впереди остальных команд в национальном чемпионате.

Это прагматичная и хорошо организованная команда с известным главным тренером. Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы, он трижды побеждал с Севильей и выводил в финал Арсенал. Для этого тренера нет секретов в еврокубковых битвах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

Безусловно, мы будем изучать Вильярреал очень подробно, но уже можно сказать, что у соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, качественный голкипер Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо.

Говорить о шансах не буду, это прерогатива болельщиков, журналистов и экспертов. Наша задача хорошо подготовиться к этим матчам и выложиться на все сто процентов! Уверен, что тренерский штаб «Динамо» определит правильное направление и мы воспользуемся нашими сильными сторонами.

Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на трибуны. Ваша поддержка для нас очень важна и команда очень соскучилась по этим незабываемым эмоциям, когда болельщики на Олимпийском создают особую атмосферу!" – цитирует Сидорова официальный сайт киевлян.

Напомним, поединки Динамо и Вильярреала состоятся 11-го и 18 марта.

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