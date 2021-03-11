"Какие могут быть впечатления? Мы действительно не заслуживали победы, но хоть на один забитый мяч мы наиграли. К сожалению, пропустили. План на игру состоял в сдерживании центра поля. Нам все объяснили про соперника, все разжевали, но было заметно, как игроки Вильярреала хорошо чувствуют друг друга.

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов

Мы пытались контролировать игру, но, похоже, у соперника были похожие указания. У испанцев хорошая команда, играют в сильном чемпионате. Это очень большой опыт для нас.

По оценке своей игры, то понимаю, что мог бы сыграть лучше. К сожалению, часто обрезался, возможно, желтая карточка негативно повлияла. Важно не опускать руки, ведь уже в воскресенье нас ждет важная игра с Зарей", – сказал Сидорчук в эфире ТК Футбол.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 18 марта в Испании, начало в 22:00.

Вильярреал уверенно переиграл Динамо в первом матче 1/8 ЛЕ – команда Луческу почти без шансов