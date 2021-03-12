"Мне не в чем упрекнуть ребят, я доволен тем, как они сыграли. Но разница в классе, мастерстве и особенно в опыте. У нас очень молодая задняя линия, и эта нехватка опыта была заметна. Чем дальше проходишь в еврокубках, тем сильнее и сложные соперники, и сегодня оппонент был лучше нас. Это же касается и пропущенных голов – отсутствие опыта у нас позволило сопернику выжать максимум из двух стандартов. И в то же время мы не были настолько внимательными и сконцентрированными. Но в целом Вильярреал победил заслуженно.

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Конечно, второй гол нас расстроил, как и любой пропущенный мяч. После второго пропущенного гола мы доминировали, создавали моменты и играли активно. Когда у тебя три молодых защитника, это естественно, что они ошибаются – сказывается отсутствие опыта. Что касается реализации, то соперник доходил до наших ворот в результате комбинаций и создавал моменты, в то время как мы пытались пробиться к воротам индивидуально, и чаще всего принимали неправильные решения на этапе последнего паса и развития атаки. Поэтому, к сожалению, нам не удалось забить.

В футболе всегда решающее значение имеют голы. Если бы Цыганков реализовал свой момент в начале игры, матч пошел бы по совершенно иному сценарию. Мы могли бы компенсировать отсутствие опыта своим энтузиазмом. К слову, мне показалось, что в том эпизоде ​​был легкий толчок со стороны игрока Вильярреала. Считаю, что испанцы были лучше, но счет немного не соответствует игре – результат 1:2 был бы более закономерным.

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Я вижу момент с первым голом немного иначе. Необходимо пересмотреть, как забивали этот гол. Наши футболисты должны были играть индивидуально с соперниками. Мяч был вынесен из штрафной, но его вернули назад, и произошла потеря концентрации и внимания. Здесь снова сказалось индивидуальное мастерство игроков Вильярреала – такому футболисту, как Морено, нельзя давать ни сантиметра пространства, ни доли секунды, ведь он сразу этим воспользуется. А что касается второго пропущенного гола, то пока мы разбирали игроков в штрафной, Вильярреал быстро доставил мяч на фланг, и футболист без прикрытия легко подал. Уже было сложно выиграть борьбу у высоких соперников. По моему мнению, сказались разница в классе и опыте.

Я сказал ребятам, что больших претензий к ним нет. Такой уровень нашего чемпионата. Вильярреал же представляет чемпионат совсем другого уровня, где игры такого напряжения происходят два раза в неделю. Эта команда имеет в своем составе игроков топ-уровня, и пытается показывать топовый футбол. К сожалению, в чемпионате Украины у нас таких матчей нет, поэтому сложно сравнивать наш чемпионат с испанским", – приводит слова Луческу сайт Динамо.

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