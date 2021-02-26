Один из директоров испанского клуба Маркуш Сенна поделился мыслями относительно будущего соперника своей команды во втором по силе евротурнире.

"Теоретически это доступный соперник. Мы имеем преимущество, поскольку сыграем первый матч на поле соперника. Выездной поединок должен послужить нам хорошим уроком.

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Когда дело доходит до этих моментов – прямых фаворитов нет. Хотя теоретически – мы фавориты. Вы должны очень хорошо изучить своего соперника. Это будет сложно", – цитирует Сенну издание AS.

Напомним, Динамо в свое время уже встречалось с Вильярреалом. В 2005 году на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА киевляне дома сыграли вничью (0:0), но уступили на выезде (0:2).

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